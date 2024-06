Reacția lui Kevin De Bruyne după victoria cu România: ”Am acelaşi sentiment ca după meciul cu Slovacia”

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024.

După meci, marcatorul celui de-al doilea gol al partidei, Kevin De Bruyne, a oferit mai multe declarații.

„Am acelaşi sentiment ca după meciul cu Slovacia, dar de data aceasta am câştigat. Am avut multe ocazii, dar în această seară am jucat mai bine ofensiv şi defensiv, în ciuda câtorva greşeli. Golurile lui Romelu anulate sunt supărătoare, dar sunt sigur că el va marca din nou şi din nou în următoarele meciuri. Mai avem încă un meci din faza grupelor, aşa că ştim ce avem de făcut”, a spus De Bruyne, potrivit presei belgiene.