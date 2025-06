Reacția lui Kylian Mbappe după ce Franța a încasat 5 goluri în duelul cu Spania: ”Suntem furioși. Fanii vor crede că sunt un hater”

Franța a pierdut semifinala din Nations League cu Spania, scor 4-5.

Francezii nu au mai primit cinci goluri din 1969.

La finalul partidei, Kylian Mbappe a declarat că echipa sa este frustrată din cauza eșecului suferit.

„Este un lucru recurent, dar dacă vorbesc despre asta acum, fanii vor crede că sunt un hater. La cald, aș spune că am jucat bine. Am avut secvențe de joc pe care nu le-am mai avut de mult timp, am reușit să păstrăm mingea, să avem o structură și să ne creăm multe ocazii. Suntem jucători de top. Suntem furioși pentru că am jucat cu dorință și am vrut să revenim, dar am pierdut. Suntem frustrați.”, a transmis Kylian Mbappe, la finalul meciului, citat de Lequipe.