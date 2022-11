Reacția lui Lionel Messi după eșecul cu Arabia Saudită: „Nu am mai primit o asemenea lovitură!” – Ce a spus argentinianul!

Argentina a fost învinsă la debutul la Campionatul Mondial din acest an. Naționala lui Leo Messi a fost învinsă de Arabia Saudită (1-2).

Jucătorul celor de la PSG a marcat din penalty, însă nu a fost suficient. Iată reacția lui Messi după eșecul cu saudiții.

„Nu am mai primit o asemenea lovitură!”

„În doar cinci minute în care am greşit, am ajuns la 1-2. Am comis-o, am încercat să ne folosim de centrări şi totul s-a complicat. Am văzut că a fost ofsaid la cele două goluri anulate.

Nu am văzut imaginile, dar dacă au fost luate deciziile, aşa trebuie să fie. Nu există nicio scuză. Ştiam că este o echipă pe care dacă o lăsăm să joace, o va face bine şi au împins jocul către poarta noastră.

Nu am mai primit o asemenea lovitură cu acest grup. Lucrurile se întâmplă din anumite motive. Acum trebuie să câştigăm următoarele meciuri”, a declarat Leo Messi, citat de către cei de la marca.com.