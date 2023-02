Reacția lui Liviu Ciobotariu după prima victorie a ilfovenilor din 2023: ”N-a fost deloc ușor”

FC Voluntari a câștigat meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 1-0, din etapa cu numărul 27, din Liga 1.

Liviu Ciubotariu, antrenorul ilfovenilor, a oferit mai multe declarații la finalul partidei.

El și-a felicitat jucătorii și a spus că au jucat organizat în defensivă.

„Mă bucur că am reușit să spargem gheața după 5 eșecuri consecutive. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru victorie, pentru modul în care au luptat.

E adevărat, n-am făcut un joc spectaculos, am fost pragmatici, foarte bine organizați în defensivă, știam că întâlnim o echipă foarte bună, așa că am jucat un 4-5-1 defensiv, am închis bine culoarele.

Am încercat să jucăm mai mult pe contraatac și iată că am reușit să marcăm un gol dintr-o centrare din lateral, unde Nemec a pus presiune pe apărătorii adverși și Rață a fost inspirat pentru a băga mingea în poartă.

E adevărat, o victorie smulsă cu forcepsul, dar pentru noi contează cele trei puncte. Am trecut printr-o situație grea până la această victorie, n-a fost deloc ușor și nu este în continuare”, a declarat Ciobotariu.