Reacția lui Liviu Ciobotariu după remiza cu UTA Arad: „Am ratat mult și de asta sunt puțin supărat!”

FC Voluntari a obținut doar un punct pe teren propriu din confruntarea cu UTA Arad (1-1). Liviu Ciobotariu, tehnicianul ilfovenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, „Ciobi” a declarat că rezultatul de egalitate dintre cele două formații este unul corect. Iată ce a spus.

„Am ratat mult și de asta sunt puțin supărat!”

„Un joc echilibrat, rezultatul echitabil. Poate doar la raportul ocaziilor clare de gol noi am stat mai bine. A fost un joc greu, am întâlnit o echipă puternică, agresivă, bine organizată. La lucruri pozitive aș trece faptul că am revenit pe tabelă.

Echipa a jucat numai că am ratat mult și de asta sunt puțin supărat. Ne-au închis bine, nu prea am avut spații. Am încercat să venim cu centrări, asta a fost strategia noastră. Rezultatul nu mă mulțumește.

Mergem înainte, lupta este strânsă. E un play-out foarte echilibrat, nu vor fi meciuri spectaculoase, cu 4-5 goluri, fiindcă toată lumea caută punctele. Rezultatul primează”, a spus Liviu Ciobotariu, după remiza cu UTA Arad.