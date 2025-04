Reacția lui Luis Enrique după meciul cu Aston Villa: ”Cred că am cea mai bună echipă din lume!”

PSG a trăit periculos cu Aston Villa, dar echipa franceză s-a calificat în semifinalele Champions League.

După meci, Luis Enrique a oferit mai multe declarații.

„Cred că am cea mai bună echipă din lume, nu doar cel mai bun portar. La PSG ai mulți jucători de calitate, iar per ansamblu am meritat calificarea. Sunt bucuros să ofer suporterilor o nouă semifinală”, a declarat antrenorul spaniol.

„Am început perfect, dar în Liga Campionilor trebuie să accepți că adversarul are calitate. Aston Villa a jucat cu multă intensitate și nu avea nimic de pierdut. A fost un meci pe muchie”, a mai spus tehnicianul.