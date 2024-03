Reacția lui Marcel Pușcaș la atacul lui Robert Popa: ”Asta nu mi se poate reproșa”

România U20 a remizat în meciul contra Italiei U20, scor 0-0, în Elite League.

Astfel, România U20 ocupă locul 5 în Elite League, având 7 puncte.

Robert Popa, portarul echipei FCU Craiova, a lansat mai multe acuzații la adresa conducerii clubului lui Adrian Mititelu la flash-interviu.

Jucătorul se pare că l-ar fi acuzat indirect chair pe Marcel Pușcaș, președintele oltenilor. Oficialul a infirmat că ar fi avut un conflict cu Robert Popa.

”A spus Popa treaba asta? Dacă a spus de bunicul, așa e, eu îi spun ‘nepoate’ și el ‘bunicul’. În urmă cu un an, când nu a mai venit la echipă 3 săptămâni, am făcut o scrisoare deschis prin care să înțeleagă că trebuie să muncească mai mult.

Nu știu ce înseamnă figurant, dacă e vorba de mine, pot să fiu figurant sau pot să nu fiu figurant. Se pot vorbi multe despre mine, dar că nu am promovat tineri… Asta nu mi se poate reproșa. Sigur, toți avem defecte.

(n.r. Aveți diferenduri cu Popa?) Niciodată, vorbim frumos la antrenamente. I-am mai dat sfaturi, dar cât am putut. Într-adevăr, am spus ceva, după meciul cu CSU (n.r. Universitatea Craiova), că nu era indicată ieșirea din poartă, dar așa i-am reproșat și lui Gurău. Am mai avut discuții și cu Negru, și cu Dragoș Albu.

Mă bucur și de el pentru convocare, este un jucător de bază pentru noi, este și din poziția de under. Ne bazăm pe el. E valabil pentru toți, nu doar pentru Popa. Nu am absolut nimic cu nimeni, cine este mai valoros trebuie să joace”, a spus Marcel Pușcaș, la Digi Sport Special.

Declarațiile lui Robert Popa

”E un rezultat pozitiv. Acum mă întorc la echipa de club. E normal să fie frustrări când intervine nereușita și când nu ai succes. Eu sunt bine. Vreau să menționez că am apărat patru meciuri după șase luni. Vreau să dau un simplu exemplu. La cealaltă echipă din oraș a venit Arlauskis, portar cu experiență. Vreau să vedeți ce evoluții a avut el și ce evoluții am avut eu, un copil fără experiență care abia a împlinit 21 de ani.

Este decizia patronului. Mai sunt oameni din conducere. E un figurant care se dă drept bunicul meu și dă în cap la jucătorii tineri. În față îmi zice ceva, iar în presă dă altceva. În meciul cu Craiova s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Baiaram și Mitriță, care au decis după meciul cu CFR Cluj. Tot eu sunt de vină, dacă e să o luăm așa. E greu. Prefer să mi se zică în față, iar în presă să fiu protejat.

Eu mă pregătesc. Am contract în continuare. Când o să vină o ofertă de nerefuzat… Dar e mai greu să vină, nu?”, a declarat Robert Popa.