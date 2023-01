Reacția lui Marco Dulca la finalul partidei cu FC Argeș: ”Trebuie să scoatem maximum la fiecare meci”

Meciul dintre Chindia Târgoviște și FC Argeș s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, în etapa cu numărul 22 din Liga 1.

Marco Dulca a fost titularul meciului după revenirea de la FCSB, deși în minutul 70, antrenorul Toni Petrea decis să îl scoată din teren pe fotbalist.

El a spus că perioada în care a evoluat în tricoul roș-albaștrilor a avut atât avantaje, cât și dezavantaje.

”Încep să mă simt din ce în ce mai bine, aveam nevoie de minute, de jocuri. Băieții m-au primit foarte bine, am întâlnit un grup foarte unit, cu câteva schimbări care aduc un plus echipei și cu un antrenor foarte bun care știe să ne motiveze și cred că este cel mai mare plus al Chindiei.

Fiecare meci e important. Până se termină campionatul trebuie să adunăm cât mai multe puncte. Cred că prin forța grupului vom reuși acest lucru.

Nu pot să zic că ne așteaptă un program acceptabil, și noi suntem acolo jos. Sunt echipe care joacă fotbal și trebuie să scoatem maximum la fiecare meci”, a spus Marco Dulca la finalul meciului.

”Nu vreau să mă pronunț eu dacă meritam sau nu. Cei de acolo (n.red. FCSB) știu cel mai bine cum au procedat cu mine. Mă simt foarte bine. A fost o perioadă în care am avut ce învăța, au fost și plusuri, și minusuri. Sunt împăcat, sunt liniștit, am jucat în Conference League, am fost la o echipă foarte bună, am avut de învățat din această experiență.

Sunt mulțumit că au fost câteva plusuri, dar orice jucător își dorește să joace cât mai mult. Presiune există la fiecare echipă, că te bați la titlu sau te bați acolo jos. Așa cum am zis, cei de acolo știu cel mai bine de ce nu am jucat mai mult. Mă bucur că am jucat azi mai mult de o repriză și sper să o fac cât mai bine în continuare.

Sunt jucători talentați la FCSB, foarte tineri, și cred că au forța să se bată până în ultima etapă la campionat”, a declarat Marco Dulca la finalul meciului.