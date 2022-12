Reacția lui Marius Măldărășanu după ce a răpus campioana României: „Eram outsideri, dar felicit băieții pentru că au dat totul pentru fiecare metru de teren!”

Hermannstadt a produs surpriza sfârșitului de an în Liga 1. La o săptămână după ce au învins liderul Farul (4-0), sibienii au reușit să învingă și campioana României chiar în Gruia (1-0).

Marius Măldărășanu a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus antrenorul sibienilor.

„Eram outsideri, dar felicit băieții pentru că au dat totul pentru fiecare metru de teren!”

„Un rezultat neașteptat, e campioana României. Eram outsideri, dar felicit băieții pentru că au dat totul pentru fiecare metru de teren. Au crezut până la capăt. Chiar și la acea fază fixă (n.r. – cornerul de la faza golului), cei de la bancă ziceau să ținem mingea, să batem scurt. Dar nu, era normal să batem în careu, erau și în minus, chiar Kolinger care domina careul, și ne-a ieșit.

Este o victorie mare, un an extraordinar. Cu un play-off în Liga 2 aproape perfect, care a adus promovarea și acest parcurs, care nu pot să zic că a fost perfect pentru că puteam mai mult, dar a fost unul foarte bun.

Am mai spus-o. Când se vorbește de partea financiară, nu prea este normal să vorbesc eu. Dar cum am vorbit când lucrurile nu erau în regulă, acum pot să spun că lucrurile sunt în regulă. Salariile sunt la zi, sunt cesiuni pe bonusurile de promovare, primele la zi. Mai sunt niște chirii, dar nu se pune problema. Lucrurile sunt așa cum trebuie.

Știți cum spune lumea: în momentul în care se scrie că și-au luat salariile și apar rezultatele negative, lumea spune că nu mai dau jucătorul tot. Nu este adevărat, dacă se întâmpla asta, este doar o coincidență. Dar cum am gândit jocul – știam că CFR forțează foarte mult acasă, cu doi atacanți…

Am rămas în doi fundași centrali, a trebuit să improvizăm. Îl felicit și pe Buti (n.r. – Butean) pentru că a jucat acolo (n.r. – fundaș central). Mi-a spus să nu-l mai bag niciodată în acea poziție pentru că nu mai are repere. I-a fost foarte greu. Au dat totul, s-au dublat bine, am avut momente în care am suferit. Ce să spun? Povestea continuă.

Vor fi sărbători fericite. Era și dacă pierdeam și acest meci. Îmi doresc ca de la 1 ianuarie să fim așa buni, cum suntem în această lună. Parcă atunci revenim iar la supărări, la reproșuri. Îmi doresc un an cel puțin la fel de bun ca acesta”, a declarat Marius Măldărășanu, după victoria cu CFR Cluj.