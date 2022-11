Reacția lui Mihai Stoichiță după ce România a învins Moldova cu 5-0: „Edi își pregătește temeinic temele!”

Naționala României a învins naționala Moldovei cu 5-0 în cadrul unui meci amical disputat duminică seară.

Mihai Stoiciță, oficialul FRF, a vorbit despre partida dintre cele două reprezentative. Mai exact, directorul tehnic a apreciat evoluția elevilor lui Edi Iordănescu.

„Am stat și i-am studiat pe jucători. Mi-a plăcut tare mult!”

„Cred că nu trebuie să diminuăm foarte mult evoluția naționalei Moldovei. La ei au fost 4 fotbaliști care joacă titulari în campionatul României (n.r. – Igor Armaș, Vadim Rață, Virgiliu Postolachi și Vitalie Damașcan), pe unii dintre ei i-au și naturalizat.

Sunt jucători la echipa națională a României care încep să se maturizeze. Mi-aș dori ca jucătorii care evoluează puțin, ca Adrian Rus, să își găsească o echipă unde să joace mai mult.

Când am ajuns la aeroport, am stat și i-am studiat pe jucători. Mi-a plăcut tare mult această normalitate pe care ei o aduc în viața de fotbalist. Am stat după cu Edi de vorbă. Modul în care privește jocul, faptul că era mai critic decât trebuia în opinia mea în legătură cu anumite momente din joc, pe mine mă bucură”, a declarat Mihai Stoichiță, pentru Pro Arena.

„Edi își pregătește temeinic temele!”

„Eu știu că Edi își pregătește temeinic temele tactice pentru meciurile următoare. Dacă jocurile cu Andorra și Belarus sunt privite într-un fel, cele din iunie sunt privite altfel.

Normal că la datele respective pot veni toți jucătorii chemați. Cluburile nu mai pot restricționa asta, pentru că este dată FIFA. Această acțiune provoacă și puțină concurență.

Mi-aș dori să îl revăd pe Stanciu, să revină în Europa și să joace aici, să vină și să îmbine experiența lui și talentul lui cu cel al altor jucători. Tineretul este plin de entuziasm. Asta arată că vor sa dea totul pentru echipa națională. Cu cei cu care ne-am obișnuit și cu cei care vin din urmă, cred că vom construi o echipă națională bună”, a mai spus Mihai Stoichiță, pentru sursa citată.