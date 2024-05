Reacția lui Mircea Rednic după ce a câștigat cu UTA play-out-ul: ”Ăsta a fost obiectivul meu!”

UTA Arad a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FCU Craiova, în etapa a opta a play-out-ul Superligii.

La finalul meciului, Mircea Rednic a oferit mai multe declarații.

”Echipa a jucat bine. Băieții au avut atitudine și ambiție. S-a văzut diferența. Am venit de departe, de la ”echipa care retrogradează prima, cu 34 de jucători”. Sunt un antrenor fericit. Încă nu s-a terminat, vrem 40 de puncte.

Văd ce se vorbește. Nu e cazul la noi. Lumea mă iubește aici și cariera mea a renăscut. La Dinamo nu a mers. A fost și vina mea pentru că am ales cu sufletul. Sunt profesionist. Să vă ajutați voi dacă nu ați vrut să mă susținuteți!

Ăsta a fost obiectivul meu, primul loc în play-out. Am avut o perioadă mai proastă la început. Am avut susținere de la conducere și asta mi-a dat putere. Am pus suflet și eram sigur că o să reușesc.

Putem să facem lucruri frumoase aici. Avem și un buget mic față de alții. Am demonstrat și vrem în play-off. Băieții sunt disciplinați și ambițioși. Antrenamentele sunt moderne. Se poate și cu zâmbete pe buze.”, a declarat Mircea Rednic, la flash-interviu.