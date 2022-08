Reacția lui Mutu după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1: ”Ne aşteptam la o presiune mare din partea lor!”

FC Rapid Bucureşti a revenit pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a şaptea.

Rondon a deschis scorul din penalty în minutul 21. Sefer a restabilit egalitatea, Alex Ioniță a marcat golul meciului cu un șut de la 10 de metri. La finalul meciului, Adi Mutu a oferit mai multe declarații.

„Un meci disputat, între două echipe bune. E vorba de detalii, de moemnte. Am stat, i-am aşteptat pentru a-i putea prinde pe contraatac. E o echipă grea, cred că foarte puţini o să câştige aici, e o echipă cu un ritm bun, aleargă foarte mult. Astăzi am gândit strategia aşa, mă bucur că am câştigat. Ne aşteaptă un meci dificil, marţi.

Mie mi s-a părut că a fost jumătate, jumătate, dar avem VAR. De multe ori e prea altruist, preferă pasa în locul unui şut la poartă. I-am cerut de multe ori, astăzi a reuşit un gol de excepţie.

Ne aşteptam la o presiune mare din partea lor. Nu mai contează, important e că am reuşit să câştigăm. În primul rând, atitudinea cu care joacă e diferită. Se apropie foarte mult de poartă, i-am spus că un jucător de calitatea lui ar putea să joace mai în centru. Momentan suntem pe primul loc. Nu asta e important, luăm meci cu meci”, a spus Adrian Mutu, la Orange Sport.