Reacția lui Mutu după eșecul cu FCSB: ”Pintilii merită felicitat!”

FCSB a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Rapid Bucureşti, scor 3-1, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.

În minutul 14, Andrei Cordea a deschis scorul din pasa lui Octavian Popescu.

În minutul 29, Compagno a finalizat frumos, pe jos, pentru 2-0.

După pauză, FCSB nu s-a oprit, iar Octavian Popescu a marcat din pasa lui Cordea.

Dugandzic a marcat din penalty în minutul 76. La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

”Moral aveam un avantaj apoi am făcut greşeli colective care ne-au costat. Un duş rece pentru că să pierzi într-un derby, e greu pentru noi, care eram într-o perioadă bună. La jucători nu e vorba de blocaj, e vorba că atunci când faci două cadouri, cazi şi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul.

A fost un meci echilibrat în repriza a doua, poate cu un plus pentru noi, că am jucat pe atac. Din păcate nu am reuşit să întoarcem rezultatul. Ne recunoaştem învinşi şi trebuie să muncim mai mult. Gestul lui Junior Morais arată frustrare, dorinţă de a învinge, nu pot să-l accept, dar nici nu pot să-l acuz.

Pe noi nu ne bate un scor, suntem o echipă adevărată, unită, mergem mai departe. Pintilii merită felicitat. Cum spuneţi că FCSB nu are antrenor? Am văzut o relaţie execelntă cu echipa, de ce îi luaţi meritele lui Piti”, a declarat Adrian Mutu.