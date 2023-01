Reacția lui Nae Constantin după înfrângerea în meciul contra Chindiei: ”E dureros”

Echipa Chindia Târgovişte a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 2-1, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

Nae Constantin a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

El a spus că fotbaliștii săi și-au dorit să câștige și a subliniat că situația ar fi putut fi diferită dacă terenul era în condiții mai bune.

”Un meci de luptă, pot să spun că a fost și spectaculos pe alocuri, cu ceva faze de poartă. Nu am reușit să scoatem un rezultat pozitiv. E dureros, băieții și-au dorit, au alergat, au muncit. în anumite momente nu am avut nici șansă, am avut câteva situații destul de bune. Am fi putut să ne desprindem, dar nu am reușit. Asta e.

Echipa în dezavantaj a fost obligată să forțeze un pic. Au forțat, dar tot am avut situații și am fi putut să închidem jocul dacă am fi înscris al doilea gol. Pe o suprafață bună, altfel ar fi fost alcătuită formația noastră. Budescu ar fi fost titular. Budescu e un jucător de valoare. Pe un teren bun poate crea mult mai mult decât a arătat astăzi.

Am început destul de prost acest an, nu mă așteptam. Trebuie să ne revenim repede, pentru că meciurile trec, echipele din spate acumulează puncte și, când se trage linie, lupta va fi mult mai strânsă.

Pe Huja l-am pierdut pentru o perioadă lungă, are ceva probleme la genunchi. Cred că va lipsi o perioadă lungă. A plecat în Portugalia și așteaptă, lumea spune că ar trebui operat.

Nu știu să vă spun nimic despre Țicu. Orice jucător ar pleca acum ar fi o pierdere mare pentru noi și greu de înlocuit, dar dacă vor veni banii care ne ajută să supraviețuim, acceptăm și mergem înainte.

Îmi e greu să cred că își va reveni prea curând terenul, dar astea sunt condițiile și trebuie să jucăm”, a declarat Nae Constantin la finalul meciului.