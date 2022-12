Reactia lui Nicolo Napoli după victoria cu FC Argeș: ”Ei mă ascultă!”

Formaţia FC Universitatea Craiova 1948 a învins, luni, cu scorul de 1-0, echipa FC Argeş, în etapa a XX-a din Superliga.

Chițu a marcat unicul gol al meciului în minutul 62.

La finalul meciului, Nicolo Napoli a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci din partea noastră. Am luptat până în final și am reușit să câștigăm. Suntem într-o formă bună și și-au făcut meseria bine azi jucătorii. Împreună cu echipa am schimbat lucrurile, am câștigat meciuri.

Ei mă ascultă, fac o treabă bună pe teren și așa scoatem rezultate. Sunt aici pentru a-i ajuta pe jucători. Am trei atacanți care sunt buni, încerc să-i rotesc. E mai bine că se întrerupe campionatul, am avut multe meciuri. Avem o partidă dificilă la Ploiești, unde încercăm să luăm puncte.

Așa o să avem un Crăciun mai frumos. O să vorbesc cu domnul Mititelu și o să vedem ce idei are el, poate îmi face un cadou de Crăciun (n.r. transferuri de jucători)”, a spus Nicolo Napoli.