Reacția lui Ovidiu Burcă după ce a pierdut derby-ul cu Steaua: ”Sunt trist!”

Dinamo a primit vizita celor de la CSA Steaua în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. „Câinii” au pierdut cu 1-2 în fața „militarilor”, continuând seria meciurilor pierdute pe teren propriu.

Ghezali a deschis scorul pentru Dinamo (min 41). CSA Steaua a revenit în joc foarte repede, marcând prin Șt. Pacionel (min. 44). Lovitura decisivă a fost dată de Chipirliu (min. 51). În urma acestei partide, CSA Steaua urcă pe primul loc, cu 13 puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe locul 12 cu doar 6 puncte.

La finalul meciului, Ovidiu Burcă a avut o reacție vehementă.

”Sunt trist. În pofida faptului că am făcut un meci foarte bun, am controlat în proporție de 90%, nu am reușit să câștigăm. Rămân cu impresia unui joc consistent, bun, cu ocazii pe care le-am creat și pe care le-am ratat.

Suntem amărâți că nu am câștigat puncte. Este o problemă de omogenitate. Sunt anumite momente când jucătorii cu experiență trebuie să ia jocul în mână. Ne-a luat puțin timp să reintrăm în meci. Sunt mulți jucători noi, jucători străini. Comunicarea nu e foarte bună. Lucrurile astea nu se pot crea peste noapte.

Am întâlnit o echipă bună, au avut reacție. Suporterii sunt dezamăgiți, s-au săturat să piardă, să o vadă pe Dinamo în situația asta. Îi înțeleg, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Probleme au fost și vor fi la clubul ăsta.

Trebuie să ne concentrăm la problemele ce țin de noi și să le rezolvăm. Nu iau în calcul o despărțire. Toată lumea a văzut progresul. Lipsesc punctele, dar ele vin atunci când se lucrează bine. E nevoie de timp. Nu am putut să luăm jucători de o anumită cotă, cu anumite salarii. Ne-au refuzat mulți jucători. A fost foarte greu, iar lumea trebuie să înțeleagă.

Conducerea știe foarte bine momentul în care am venit, le-am zis care este planul. Le cerusem niște lucruri mai devreme, dar nu s-a întâmplat. Era nevoie de cineva la cârma echipei și mi-am asumat. Cred că pot redresa situația”, a declarat Ovidiu Burcă la finalul partidei.