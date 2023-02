Reacția lui Pintilii după victoria cu CFR: ”Pentru asta am venit!”

Echipa FCSB a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia CFR Cluj, în cadrul etapei a 24-a din Superligă. A fost a doua înfrângere consecutivă a clujenilor pe teren propriu.

FCSB are 44 de puncte şi este pe locul 4, în timp ce echipa campioană, CFR Cluj, are 50 de puncte şi este lider în clasament.

La finalul meciului, Pintilii a oferit mai multe declarații.

”E normal. CFR-ul este o echipă care se apără foarte bine. Am avut și în prima repriză ocazii foarte mari. Am controlat jocul, per total. Meritam victoria. Băieții au înțeles foarte bine indicațiile și au stat foarte bine în teren, mai ales mijlocașii centrali.

Ne bucurăm. Am venit să luăm cele trei puncte, le-am luat. Urmează un meci foarte greu cu FC Voluntari. Luăm fiecare meci în parte.

Da, sunt trei puncte, pentru asta am venit. Mai ales că veneam după meciul pierdut cu Farul și era normal să ne gândim doar la victorie. Se mai joacă. Mai sunt multe etape, iar în play-off se va decide totul.

Acum echipa a jucat foarte bine. Vor mai fi meciuri în care vor exista schimbări la pauză. Eu cred că băieții au demonstrat și meritată cele mai multe felicitări pentru atitudinea pe care au avut-o. Am pasat, am avut posesia, au avut ocazii, au controlat jocul și îi felicit încă o dată.

Și dacă pierdeam sau făceam egal, în play-off se va decide. Cele șase echipe care vor intra, vor avea șanse egale”, a declarat Mihai Pintilii, la finalul partidei cu CFR Cluj.

CFR Cluj: Scuffet – Cr. Manea, Yuri, A. Burcă, Camora – Boateng, Muhar, Cvek (Deac 46) – Petrila (Birligea 61), Janga (Yeboah 61), Krasniqi. ANTRENOR: Dan Petrescu

FCSB: Târnovanu – Sorescu, I. Cristea (Haruţ 84), Tamm, Radunovic – Edjouma, Şut, Olaru – Cordea, Compagno (Miculescu 66), Oct.Popescu (Omrani 90+3). ANTRENOR: Mihai Pintilii