Reacția lui Răzvan Lucescu după ce PAOK Salonic a fost eliminată în sferturile Conference League

Răzvan Lucescu, antrenorul român al lui PAOK Salonic, a reacționat după eliminarea echipei din sferturile de finală ale Conference League.

”Am jucat cu o echipă mai bună decât noi, care a meritat calificarea. Am evoluat bine împotriva unor formații puternice. E un moment incredibil pentru PAOK, în trei ani am ajuns de două ori în sferturi.

Astăzi ne-am duelat cu un adversar care joacă diferit, care are mai multă experiență europeană, o altă filosofie de joc, anul trecut a prins UEFA Champions League, are o încredere mai mare și știe cum să pregătească aceste jocuri.

Nu am fost la nivelul care trebuia. Nu vreau să discut motivele. Dar am avut câțiva jucători bolnavi, alții în afara lotului. Unii au intrat pe teren bolnavi. Nu am putut da 150% ca la alte partide.

Dacă în tur am fi marcat un gol pe contraatacurile pe care le-am avut, chiar dacă Brugge a fost mai bună, sau dacă am fi egalat înainte de al doilea lor gol (n.r.- în retur), alta putea fi soarta calificării.

Sunt mândru de echipă, de ceea ce am făcut. PAOK nu a jucat niciodată în sferturi de două ori în trei ani. Nivelul din Grecia nu e la fel ca în meciurile europene. Acum, această experiență cred că ne va ajuta să ne luptăm pentru primul loc în campionat.

Să transformăm dezamăgirea provocată de eliminarea din Europa în forță de a juca la capacitate de 150% în campionat. Să luptăm până la final”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.