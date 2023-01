Reacția lui Săpunaru după declarațiile făcute de Lucian Burchel: ”M-am cocoțat în bananieri să iau banane? M-am dus și am făcut școala”

Cristi Săpunaru a reacționat după ce Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori, a declarat că antrenorii care urmează cursuri de specialitate la Școala de Antrenori din Moldova nu pot antrena în prima ligă a României.

Săpunaru a spus că în Republica Moldova a învățat multe lucruri și douăzeci de ani a fost fotbalist.

”Ce, e ilegală școala din Moldova? Cum să nu se echivaleze? Ce, eu am fost acolo, m-am cocoțat în bananieri să iau banane? M-am dus și am făcut școala. Foștii fotbaliști intră în aceeași oală cu oamenii care vor să facă școala de fotbal și nu mi se pare normal, pentru că eu 20 de ani nu am fost zugrav, am fost fotbalist.

Eu când mă apuc de școala de fotbal trebuie să am un avantaj față de omul care nu a făcut. Nu mi se pare normal să fac școala de antrenori cu unul care vrea să fie profesor la școală. Nu îți răspunde nimeni, dar eu oricum o să antrenez așa când o să fie timpul meu și dacă mi se îngrădește dreptul la muncă, o să apelez la judecată.

Ai nevoie de 7 ani? În 7 ani poți să mori, nici nu apuci să antrenezi. Îmi doresc foarte mult să ajung să antrenez Rapidul, dar până atunci mai e drum lung”, a declarat Cristi Săpunaru.