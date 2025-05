Reacția lui Simone Inzaghi după calificarea lui Inter Milano în finala Champions League. Jucătorul Barcelonei care l-a impresionat: ”Eu am văzut un alt jucător extraordinar”

Duelul din Inter Milano și FC Barcelona s-a terminat 3-3 în prima manșa, iar marți seara, italienii s-au calificat în finalele Champions League, cu 7-4 la general.

Simone Inzaghi, antrenorul italienilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei. Tehncianul și-a felicitat elevii și i-a lăudat pe adversari.

De asemenea, Inzaghi a subliniat că prestația lui De Jong l-a impresionat. a ținut să își felicite elevii, dar a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarilor.

”În primul rând, trebuie să felicităm și Barcelona, o echipă cu adevărat puternică. A fost nevoie de o super Inter: aplauze pentru acești băieți, au făcut două meciuri monstruoase. Sunt fericit că sunt antrenorul lor, mi-au dat tot ce aveau. E corect să se bucure de acest succes pe acest stadion.

Am spus că am făcut niște schimbări care ne-ar fi putut ajuta. Aveam câteva probleme, dar cu inima am trecut peste orice obstacol.

Am încercat să ne jucăm șansele, cu armele și calitățile noastre. După meciul tur aveam clar în minte planul de joc, dar fără sacrificiu și fără ajutorul tuturor, nu reușești. Bravo băieților, merită această finală.

S-a vorbit mult despre Yamal, dar eu am văzut un alt jucător extraordinar: De Jong. M-a impresionat la același nivel cu Yamal – a câștigat fiecare minge a doua. Eu nu mi-aș schimba jucătorii cu nimeni în lume, dar am văzut mulți jucători foarte buni în afară de Yamal”, a spus Simone Inzaghi după meci.