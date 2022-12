Reacția lui Toni Petrea după ce a fost învins de Dan Petrescu: ”Experiența lor și-a spus cuvântul!”

Echipa CFR Cluj a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Chindia Târgovişte, scor 2-0, în etapa a 19-a din Superligă.

Kolinger a înscris primul gol al meciului în minutul 16, printr-o lovitură de cap.

Cristian Manea a marcat golul al doilea, din penalty, în minutul 80..

CFR ocupă locul secund în campionat, cu 40 de puncte.

La finalul meciului, Toni Petrea a oferit mai multe declarații.

”Cred că am făcut un meci destul de bun, știam forța acestei echipe, stilul de joc. De ce mi-a fost teamă nu am scăpat, am primit două goluri din faze fixe, un corner și un penalty. Experiența și-a spus cuvântul.

Felicit echipa CFR-ului, dar cred că am dat o replică foarte bună. Nu pot să-i cert, nu sunt adeptul certurilor și discutatului la cald. I-am încurajat, e normal, mai ales că eu cred că am făcut un joc destul de bun.

Experiența lor și-a spus cuvântul, au profitat de șansele pe care le-au avut, le-au fructificat. Nouă ne-a lipsit inspirație la finalizare, pentru că am avut și noi șansele noastre. Pot spune că jocul m-a mulțumit.

Avem perioadă grea, cu meciuri dificile. E o luptă strânsă atât pentru play-off, cât și la play-out. Noi avem obiectiv salvarea de la retrogradare”, a declarat Toni Petrea.