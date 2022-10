Reacția lui Toni Petrea după ce l-a răpus pe Adrian Mutu: ”Le-am spus băieților în vestiar că încă nu am realizat nimic!”

Chindia Târgovişte a obţinut luni prima victorie din actualul sezon, scor 2-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Superligă.

Daniel Popa a deschis scorul în minutul 15 pentru Chindia.

În repriza secundă, Neguț a marcat pentru 2-0.

Sefer a redus din diferență în minutul 59, dar scorul a rămas neschimbat. La finalul meciului, Toni Petrea a oferit mai multe declarații.

”Este o victorie importantă pentru jucători. Sper să le dea mai multă încredere pentru meciurile viitoare. În minutul 35, când am văzut că au introdus doi atacanți, am schimbat sistemul. Aveam și ceva probleme, Boldor fiind avertizat. După pauză am simțit presiunea, dar în prima parte am dominat. Mă bucur că jucătorii au luptat, au stat foarte bine în teren și am reușit să nu fim egalați.

La fiecare joc încerc să le transmit să intre cu gândul doar la victorie. Importantă e mentalitatea cu care pășești pe teren.

Le-am spus băieților în vestiar că încă nu am realizat nimic. E doar o victorie de moral împotriva unei echipe bune. Nu mai putem aduce pe nimeni până în iarnă. Avem un lot bun, sperăm ca din decembrie să reușim să jucăm acasă, la Târgoviște. Decembrie 2022, da! Așa am discutat cu autoritățile”, a declarat Toni Petrea la Orange Sport.