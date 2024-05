Reacția lui Tony da Silva după victoria cu Hermannstadt: ”Pe teren depindeam de mine, muream pe teren, mușcam din adversar”

Poli Iași a învins FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci din etapa a 8-a din play-out-ul Superligii.

Tony da Silva a oferit primele declarații la sfârșitul partidei. Tehnicianul a spus că trăiește la intensitate ridicată meciurile din postura de antrenor.

De asemenea, da Silva a subliniat că elevii săi vor da tot ce au mai bun pentru a rămâne în prima ligă.

”E normal atunci când ești cu cuțitul la os să joci așa. Din când în când, trebuie să fim și noi șmecheri. Le dedic victoria băieților. De când am venit, acum o lună, nu aveam cum să schimb multe, dar am spus că ne luptăm până la ultimul fluier.

Am fost concentrați, am urmărit planul jocului și am zis că era nevoie de tupeu. Un meci echilibrat, Hermmanstadt are o echipă foarte bună, Măldărășanu e un antrenor de top. Jos pălăria pentru ce a făcut în acest an.

Fiecare meci e dificil, are istoria lui. Trebuie să ne recuperăm până duminică, să vedem dacă ne salvăm direct sau mergem la baraj. Acești jucători, acest club, acest oraș merită să fie în SuperLigă.

Pe teren depindeam de mine, muream pe teren, mușcam din adversar. Pe bară e mai greu, se trăiește altfel meciul. Avem nevoie de energie pentru următorul meci. Paște fericit tuturor!”, a afirmat Tony da Silva după Hermannstadt – Poli Iași 0-1.