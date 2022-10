Reacția presei din Danemarca după ce FCSB a fost umilită din nou de Silkeborg: ”Să pierzi cu 0-5 nu este amuzant!”

FCSB a pierdut și returul de acasă contra Silkeborg (0-5). Bucureștenii au primit astfel 10 goluri în două meciuri și sunt codașii grupei B din Conference League.

După o nouă umilință contra lui Silkeborg, presa din Danemarca a reacționat.

”Sebastian Jorgensen a bătut ultimele cuie în sicriul celor de la FCSB când Silkeborg a câștigat din nou cu scorul de 5-0. Silkeborg a distrus-o a doua oară pe FCSB într-o săptămână, în Conference League, de această dată pe terenul lor”, au scris cei de la ni.dk.

”Mi-a părut puțin rău pentru ei. Să pierzi cu 0-5 nu este amuzant. Bineînțeles că suntem fericiți că am obținut victoria. Am marcat la aproape toate ocaziile. Este puțin înșelător acest rezultat, dar am fost eficienți și am profitat de orice șansă”, a transmis Sebastian Jorgensen, pentru aceeași sursă.