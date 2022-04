Reacția presei străine după ce Patrick Mouratoglou a devenit noul antrneor al Simonei Halep

Presa străină a relatat pe larg despre informația zilei din tenisul feminin. Francezul Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep (30 de ani, 20 WTA).

„Una dintre cele mai bune jucătoare fără antrenor era Simona Halep, dar a surprins și a anunțat colaborarea cu Patrick Mouratoglou, care o va pregăti full time pentru sezonul de zgură. Se zvonea că francezul va lucra cu Novak Djokovic în lunile următoare, dar următoarea sa aventură va fi cu numărul 20 WTA. O nouă provocare pentru care, apropo, a trebuit să discute cu Serena Williams pentru a accepta această ‘nouă uniune’”, au scris jurnaliștii de la la ESPN.

Dacă jurnaliștii de la ESPN s-au arătat surprinși, în schimb cei de la publicația Tennis Italiano se așteptau la această colaborare: „Plutea în aer, acum e sigur. Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep. Timp de câteva săptămâni, fostul lider mondial s-a pregătit în academia antrenorului francez, dar anunțul oficial a venit abia azi. Mouratoglu anunță că parteneriatul de 10 ani cu Serena Williams nu a ajuns la final, dar a fost pus în stand-by din cauza absenței legendei americane”

„Simona Halep are aceeași vârstă (30) precum Serena Williams în momentul în care începe colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Nu spun că Simona va câștiga 10 titluri de Grand Slam, dar totuși…”, a scris și jurnalistul Simon Cambers.

Intriguing to think that @Simona_Halep is the same age (30) as @serenawilliams was when @pmouratoglou came on board. Not saying Simona will win 10 more slams, but still…

— Simon Cambers (@scambers73) April 7, 2022