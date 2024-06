Reacția selecționerului Domenico Tedesco după victoria contra ”tricolorilor”: ”Nu e ușor să joci împotriva României”

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024.

După meci, selecţionerul Belgiei, Domenico Tedesco, a declarat că nu este ușor să joci împotriva României.

„Am jucat cu aceeaşi structură ca împotriva Slovaciei. Tielemans s-a descurcat fantastic de bine, la fel ca toţi ceilalţi. Suntem fericiţi că am luat aceste trei puncte şi acum vom vedea ce ne aduce următorul meci. Am presat puternic. României îi place să controleze meciurile. Nu e uşor împotriva lor, dar mentalitatea noastră a fost bună. Sunt foarte uşurat că am câştigat meciul, era foarte important să obţinem aceste trei puncte şi, desigur, am ratat câteva ocazii. Este păcat că avem nevoie de atât de multe ocazii pentru a marca. Cred că era posibil să înscriem 3, 4 sau 5 goluri în seara asta. Este minunat că ne creăm astfel de ocazii şi trebuie să spunem răbdare”, a declarat Tedesco la conferinţa de presă de după meci.