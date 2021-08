Reacția Simonei Halep, după succesul cu Camila Georgi: „Sunt mulțumită de victorie!”

Fostul lider mondial a izbutit să se califice în turul secund de la US Open, la finalul unui joc extrem de disputat contra italiencei Camila Georgi!

La finalul partidei, Halep a mărturisit că este mulțumită după această victorie și a ținut să își laude adversara directă din această seară. Totodată, jucătoarea în vârstă de 29 de ani a declarat că are mai multă încredere atunci când este la serviciu și când lovește în forță.

”Sunt mulțumită de victorie, este una importantă, ea a jucat foarte bine, câștigase în Canada, dar mă bucur că am ajuns în turul următor. Am făcut ajustări la serviciu, am lucrat mult, am mai multă încredere când dau în forță. Rochia galbenă seamănă cu steagul nostru, are culori ale drapelului”, a declarat Simona Halep după meci, în dialogul cu Mats Wilander.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe Kristina Kuchova, care a eliminat-o pe americanca Ann Li în primul tur, scor 7-5, 6-1.