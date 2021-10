Reacţia Simonei Halep după victoria de la Indian Wells: ,,Prima victorie ca femeie măritată”

Simona Halep (locul 17 WTA şi cap de serie numărul 11) s-a calificat în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells.

Românca a învins-o în runda secundă pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 58 WTA), cu scorul de 7-6 (2), 6-1. Meciul a durat o oră şi 32 de minute.

La finalul jocului, Simona Halep a oferit şi prima reacţie. Întreabată de intervievator ,,Primul turneu și prima victorie ca femeie măritată! Cum te simți, Simona?”, sportiva a mers pe aceaşi linie cu interlocutorul.

,,Da, da (n.r. primul turneu din postura de femeie măritată)! E un turneu frumos și mereu când vin aici mă simt excelent, îmi place să concurez la acest nivel. Fiecare adversară e periculoasă!

E un lucru inedit că jucăm în octombrie și nu în martie, dar au fost eforturi mari din partea celor de aici, să organizeze acest turneu, și le mulțumesc cu această ocazie. Mi-au lipsit meciurile în acest an, am fost accidentată și a trebuit să îmi îmbunătățesc jocul. Atitudinea mea nu a fost cea mai bună astăzi, dar sunt fericită că sunt sănătoasă! Am jucat mai agresiv decât de obicei și am câștigat.”, a declarat Simona Halep, la finalul jocului cu Marta Kostyuk.

Calificarea în turul al treilea este recompensată cu un premiu de 51.895 de dolari şi cu 65 de puncte WTA.