Reacție dură a ministrului Eduard Novak la scandalul momentului: „Fiecare răspunde pentru rezultatele pe care aceste decizii le produc”

Ministrul Sportului, Eduard Novak, afirmă, marţi, într-o postare pe Facebook, că o susţine pe schioarea Ania Caill. Acesta a adăugat că a solicitat o explicaţie Federaţiei de Schi Biatlon, care a optat pentru a trimite la Beijing o sportivă mai tânără, Maria Constantin, „ale cărei rezultate internaţionale demonstrează potenţial pentru înalta performanţă”.

„Pe Ania Caill am susţinut-o şi anul trecut şi o voi susţine de fiecare dată, cum am făcut, de altfel, cu toţi sportivii. Pentru a clarifica situaţia legată de absenţa ei din lotul care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă de luna viitoare, am solicitat o explicaţie Federaţiei Române de Schi Biathlon.

Conform informaţiilor primite, federaţia a optat pentru a trimite la Beijing o sportivă mai tânără, Maria Constantin, ale cărei rezultate internaţionale demonstrează potenţial pentru înalta performanţă. Opţiunea FRSB a fost motivată de rezultatele Aniei la Jocurile Olimpice, în Cupele şi Campionatele Mondiale, şi de strategia pe care federaţia o are, de a investi în viitor şi tineri, care corespunde şi unuia dintre obiectivele principale ale Ministerului Sportului.

Noi am transmis tuturor federaţiilor dorinţa noastră de performanţă, dar nu intervenim în deciziile cu privire la calea pentru a o atinge. Fiecare răspunde pentru rezultatele pe care aceste decizii le produc„, a scris Novak pe Facebook.

Schioarea Ania Caill a afirmat într-un mesaj pe Facebook, că nu a fost inclusă pe lista pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. Aceasta a anunțat că în locul ei va merge o sportivă de pe locul 1700 mondial.

Ania Caill are dublă cetăţenie, română şi franceză. Cea mai bună performanță personală a fost clasarea pe locul doi la o cursă de coborâre în Cupa Europei, eşalonul doi al schiului de performanţă mondial.