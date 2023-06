Reacție fulgerătoare de la FRF, după acuzațiile grave făcute de familia Mititelu

Federația Română de Fotabal a reacționat, după declarațiile făcute de Adrian Mititelu și fiul său, la finalul meciului pierdut de FCU Craiova în fața celor de la CFR Cluj. Adrian Mititelu, finanțatorul echipei din Bănie, a fost revoltat de arbitrajul lui Istvan Kovacs. Adrian Mititelu a amenințat cu DNA, iar fiul său, Adrian Mititelu Junior, a trecut la jigniri.

FRF a avut o reacție astăzi. „Având în vedere declaraţiile făcute de domnul Adrian Mititelu la finalul meciului CFR Cluj – U Craiova 1948, precum şi cele transmise de Adrian Mititelu junior în social media, administraţia Federaţiei Române de Fotbal face următoarele precizări:

FRF a luat act de declaraţiile preluate de mass-media şi acestea au fost transmise deja Departamentului de Integritate şi Antifraudă al FRF.

Reamintim că Federaţia Română de Fotbal are o politică de toleranţă zero în privinţa protejării integrităţii sportului. Oricine deţine informaţii despre încălcarea principiului de integritate în cadrul FRF poate contacta Departamentul de Integritate şi Antifraudă”, a transmis FRF.

Ce a declarat Adrian Mititelu, după meci:

„Lucrurile s-au văzut foarte clar la televizor. Pot să vă spun că ne-au ciuruit. Probabil că dacă reuşeam să dăm gol în nouă, ne mai dădeau un om afară.

De la desemnare ne-am dat seama. Acest domn, Popa, este locotenentul lui Bodescu. Am dovezi grave. Din păcate, deocamdată le ţin acolo, pentru că nu am încredere în DNA.

Iar Kovacs, ştie toată lumea că este un om de încredere al CFR-ului. Toată brigada a fost. Eu înţeleg că CFR-ul, o echipă foarte puternică, trebuia sub orice preţ să joace în cupele europene.

Mai bine ne ziceau să nu mai jucăm barajul şi înţelegeam. Nu era problemă. Şi-aşa am văzut că erau unii trişti că locul şapte poate juca în Europa.

Zic şi eu, când se întrerupe campionatul şi se desparte, poate aveam timp să recuperez dacă se juca normal. De aceea zic că logica este greşită. E anormal să nu pot să-i ajung pe cei de sus.

Trebuia să ne spună că nu se dă barajul, să se ducă CFR, dar nu ne pune pe drumuri. Să ne punem speranţe, să avem un ţel, planurile. Ca şi domnul Varga, cheltui foarte mulţi bani, şi eu vreau să fac performanţă şi vreau şanse egale. Şi nu sunt deloc egale.

V-am spus ce puteam să vă spun, că am şi dovezi, dar nu mă pot duce la DNA să le pun. Am, dar vă spun de ce nu mă duc. Am mai fost la DNA, când trebuia să facem un flagrant, şi m-am trezit că procurorul a fugit. Nu a mai făcut flagrantul. Dup-aia mi-a făcut mie dosar şi m-a băgat şi la puşcărie, că am avut curaj să mă pun cu ei.

(n.r. – Cui să facă flagrant?) Nu contează cui. Toată lumea ştie. Ne-a pus să facem înregistrări şi când să facem flagrantul, au închis uşile. Nu i-am mai găsit. Ne-au închis uşa-n nas, că să ştiţi cum sunt treburile în România.

Nu, eu nu am unde să mă duc să mă plâng, că mă trezesc tot eu cu dosare. Mai bine îmi văd dracului de treaba mea. Mai bine îmi fac o echipă care să facă faţă lui CFR Cluj şi-n opt, şi-n nouă.

Înseamnă Crimă Organizată, dar nu ai cum să demonstrezi pentru că sistemul este cu ei. E Crimă Organizată în fotbalul românesc şi este de mult timp.

Dacă am avut curajul să fac plângere şi m-am trezit cu echipa dezafiliată. Am pierdut o echipă întreagă, m-au băgat şi la puşcărie, am venit înapoi în Liga 1, şi uitaţi ce-mi fac.. Faci o echipă puternică, bună, dar nu poti să mergi în Europa pentru că trebuie să meargă altcineva.

A fost vânătoare. Am avut cel puţin un penalty. Nici vorbă de eliminare la Bauza, plus alte faze mai minore. A fost măcel.

(n..r – Dacă a vrut să scoată echipa de pe teren) Nu neapărat. Dacă era după mine, o scoteam de atunci, dar nu era de mine. Nu eu, jucătorii, antrenorii. Eu de la lojă puteam? Dacă era după mine, după eliminarea lui Bauza scoteam echipa din teren”, a declarat Adrian Mititelu, la Orange Sport.