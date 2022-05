Real Madrid a transferat un jucător de la campioana Europei. Clauza de reziliere va fi de 400 de milioane de euro

Fundașul german Antonio Rudiger se va alătura lui Real Madrid din sezonul viitor. El va semna pe 4 ani și va primi un salariu săptămânal de 400.000 de euro. Madrilenii au de gând să îi fixeze lui Rudiger o clauză de reziliere în valoare de 400 de milioane de euro.

Contractul internaționalului german cu Chelsea expiră la sfârșitul sezonului, iar antrenorul Thomas Tuchel, compatriotul lui, a dezvăluit luna trecută că fundașul a respins o nouă înțelegere la echipa de pe Stamford Bridge.

Jucătorul luase în calcul rămânerea la Chelsea, dar sancțiunile impuse proprietarului clubului, rusul Roman Abramovici, au făcut imposibile discuțiile cu privire la prelungirea contractului.

Rudiger va semna un contract pe 4 ani cu Real Madrid și va primi un slaariu săptămânal de 400.000 de euro. Jurnalistul David Ornstein a scris, pe contul lui de twitter, că Real vrea să îi fixeze jucătorului o clauză de reziliere în valoare de 400 de milioane de euro.

