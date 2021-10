Record la licitaţie! Bascheţii de 1,5 milioane de dolari

Anunţul oficial a fost făcut de casa de licitaţii Sothebys duminică după-amiază, la scurt timp după ce câştigătorul licitaţiei a oferit preţul record pentru o pereche de încălţăminte.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan’s regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML

— Sotheby’s (@Sothebys) October 24, 2021