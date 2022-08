Recordul de meciuri al lui Mihai Stoica în cupele europene: „Cu Anderlecht nu jucasem niciodată”

FCSB a fost repartizată în Grupa B, alături de formația engleză West Ham United, cea belgiană Anderlecht Bruxelles și cea daneză Silkeborg.

„Fac 149 de meciuri în Europa. E ceva, zic eu”, este de părere Mihai Stoica

De-a lungul timpului, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a fost oficial al unor echipe românești la aproape 150 de meciuri în cupele Europene.

„Chiar mi-am făcut acum, am chestia asta cu cifrele, doar meciurile la care am fost în cadrul clubului, adică am fost cu Ronny Levy, am jucat, am eliminat ŢSKA Sofia, am jucat cu Schalke acasă şi după aia la Larnaca şi am plecat, alea patru meciuri mi le-am numărat.

Cu astea şase, sper să rămân până în decembrie, fac 149 de meciuri în Europa. E ceva, zic eu. Şi am fost peste tot, oficial, de cinci ori am jucat cu Liverpool, patru cu Chelsea într-un an. Cu Anderlecht nu jucasem niciodată, în Belgia jucasem cu Standard”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

FCSB joacă primul meci din Grupa B a Conference League pe terenul lui West Ham

Vicecampioana țării, antrenată de Nicolae Dică, va debuta în deplasare, pe 8 septembrie, cu West Ham, iar o săptămână mai târziu joacă acasă cu Anderlceht.

Pe 6 și 13 octombrie se joacă „dubla” cu Silkeborg, primul meci fiind pe terenul danezilor. Pe 27 octombrie are loc meciul de la Bruzelles, după care FCSB încheie meciurile din grupe pe 3 noiembrie, acasă, cu Wesy Ham.

CFR Cluj este în Grupa G, cu Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) și Ballkani (Kosovo). Avantajul clujenilor este că la debut vor întâlni, în deplasare, campioana din Kosovo, și vor încheia meciurile din grupă pe teren propriu cu aceeași formație.