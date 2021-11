Rednic l-a convins! Mutarea spectaculoasă pe care o pregătește Dinamo: „Răspund prezent acestei provocări”

„Câinii” merg din rău în mai rău în actuala stagiune, iar venirea tehnicianului în vârstă de 59 de ani în Ștefan cel Mare nu a produs deocamdată efectul așteptat de către suflarea alb-roșie!

Dinamo are nu mai puțin de 13 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și este penultima în clasament, cu doar 8 puncte acumulate în cele 16 runde. Cu toate acestea, formația din „Groapă” continuă să spere și nu ia în calcul retrogradarea în eșalonul secund, la finalul acestei ediții de campionat.

Pentru a reuși să depășească această criză, Rednic caută foști dinamoviști alături de care să mențină corabia la suprafață, iar Florin Răducioiu este din ce în ce mai aproape să se alăture clubului. Fostul atacant al Generației de Aur a dezvăluit că este gata să dea curs acestei provocări, iar în zilele următoare sunt șanse destul de mari ca mutarea să se realizeze.

„Sunt dezamăgit de meciul de ieri (n.r. – Voluntari – Dinamo 2-1). E iminent, iminent am spus (n.r. – despre venirea sa la Dinamo). Vreau să dau o mână de ajutor, ştiu ce am de făcut. În momentele dificile ajuţi echipa ta de suflet, eu am crescut acolo, după Revoluţie am plecat. Răspund prezent acestei provocări. Să nu ne grăbim, vedem zilele astea”, a declarat Florin Răducioiu pentru Telekom Sport.