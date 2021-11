Rednic, nemilos cu atacanții: „O poartă mobilă și adversari fără portar ca să dăm gol”. Suma dată la Dinamo

Dinamo a înregistrat a 14-a partidă fără victorie în campionatul național, după remiza fără goluri cu FC U Craiova, din etapa a 17-a a Ligii 1.

La finalul meciului de pe Ștefan cel Mare, Mircea Rednic și-a luat la țintă atacanții, pe care îi acuză de lipsă de eficacitate în fața porții adverse.

De asemenea, acesta a dezvăluit și cu câți bani a ajutat-o pe Dinamo de la revenire, dar a comentat și zvonurile legate de o posibilă înlocuire a sa cu Dușan Uhrin Jr.

”Rezultat nefast, dar am luat un punct. E singurul meci în care nu am luat gol. Din punctul ăsta de vedere nu am ce să le reproșez, s-au apărat bine. A fost un meci pe contre, cred că noi am avut ocazii mai multe. Portarul lor a fost jucătorul meciului, asta spune multe.

Normal, nu sunt mulțumit, mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci. Poate meritam, dar trebuie să o bagi în poartă. În meciurile celelalte, adversarii noștri au dat gol la singurul șut avut. Nouă ne trebuie 10 ocazii adversari fără portar și cu o poartă mobilă, care să se ducă stânga-dreapta, ca să putem da gol.

Te doare, normal, nu ai cum să fii mulțumit. Dar la noi cine a marcat? Deian Sorescu și Torje! Nu mi se pare normal. Atacanții noștri nu au fost productivi, vreau mai multe de la ei. Lucrăm la antrenamente, facem zi de zi finalizare… Normal că ești supărat. Le-am și zis în cabină, câte ocazii trebuie să avem ca să dăm un gol? Trebuie să fie mai responsabili. Toți ne dorim să facem mai mult.

Sunt zvonuri. Ştiţi voi că l-a sunat cineva pe Uhrin. Nu are rost să comentăm zvonurile. Eu când am avut discuţia cu domnul Badea deja se ştia. Nu întotdeauna am avut contract de ăsta. Am venit la Dinamo să câștig bani? Am venit aici să ajut echipa. Nu m-am așezat bine și deja i-am ajutat cu 20.000 de euro. Aoleu, îmi fac iar notificare de la insolvență, că n-am voie să zic de bani”, a declarat Mircea Rednic, după egalul cu formația olteană.