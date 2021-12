Rednic nu mai stă la discuții: „Vor pleca 14 jucători. Nu au demonstrat că merită să joace la Dinamo!”

Antrenorul alb-roșilor a oferit prima reacție după înfrângerea cu Farul Constanța, scor 0-2, în ultima etapă din anul 2021!

Dinamo a făcut un nou pas greșit în actuala stagiune, astfel că elevii lui Mircea Rednic au ajuns la nu mai puțin de 14 eșecuri în 21 de meciuri. La finalul partidei, tehnicianul în vârstă de 59 de ani a anunțat că vor urma multe schimbări la nivelul lotului, asta deoarece este nemulțumit de randamentul mai multor jucători. Totodată, Rednic le-a transmis un mesaj clar fotbaliștilor săi și i-a anunțat pe aceștia că au o misiune clară după reluarea competiției.

”Nu ne-am prezentat rău. Am dat șansă unor jucători. Din ianuarie încolo accept să fiu judecat. Am avut o situație de a marca. Dacă vă arăt lista, sunt mult mai multe locuri pozitive. S-au luat mai multe goluri. Echipa n-am format-o eu. Nu se poate să am fundaș de 8.000 de euro. Popa are 5.000 pe lună, nu a jucat la Iași și te ridiculizează Ganea?

Sunt responsabil, s-au pierdut multe la limită. E normal să plece jucători. Suntem 40 pe listă. Suntem mulți și mai puțin buni. O să plece vreo 14 jucători. Au salarii mari. Nu mai avem voie să greșim. O să fie și situația noastră. Când vine Rednic se reduce bugetul. Trebuie să mă descurc și o să o fac, dar trebuie să am și susținerea lor. Nu au demonstrat că merită să joace la Dinamo. O să rămână doi fundași centrali”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.