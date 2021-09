Reghecampf, despre disputa dintre Petrescu și Șumudică: „Mi se pare total aiurea”

CSU Craiova și CFR Cluj se vor întâlni de două ori în zilele viitoare. Primul duel va fi luni seara, în Liga 1, iar cel de-al doilea, în Cupa României.

Înaintea partidei din campionat, Reghecampf a declarat că vrea să adânceacă criza de formă a liderului. CFR Cluj a pierdut ultimele două meciuri, cu 0-1, cu Botoșani și Jablonec.

Antrenorul Craiovei se gândește doar la victorie și știe deja cum vor juca ardelenii. Acesta a vorbit și despre relația dintre Dan Petrescu și Marius Șumudică.

”Nici Dan Petrescu nu poate face lucruri într-o perioadă aşa de scurtă. Şi când am semnat aici, am venit tot în timpul campionatului. În primele meciuri nu am avut rezultate, dar nu o să comentez niciodată ce am găsit, munca unui coleg. E munca mea, mi-o asum, responsabilitatea mea. Nu discut de ce a fost înainte. Mi se pare total aiurea să ajungă la asta.

Sunt doi antrenori foarte mari. Nu e normal să ajungă la aşa ceva. Ar fi normal să fie puţin respect.

La ceea ce îşi doreşte Dan Petrescu să joace, echipele se închid bine, jucătorii disciplinaţi. Va fi o luptă. Dan îşi va pregăti echipa să câştige meciul”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, conform playsport.ro.