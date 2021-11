Reghecampf, făcut praf în presa din Italia de Anamaria Prodan: „Nu cunoștea pe nimeni până nu am apărut eu!”

Impresara continuă să țină capul de afiș prin declarațiile sale, la puțină vreme după ce soțul său a anunțat că a înaintat actele de divorț!

Deși părea la un moment dat o poveste de dragoste care nu duce lipsă de nimic, relația dintre fostul antrenor al FCSB-ului și Anamaria Prodan s-a transformat radical în ultima vreme. Bănuit că ar avea o relație cu o altă femeie, Reghecampf a dezvăluit lunile trecute că a depus actele de divorț, în ciuda faptului că fosta soție a negat vehement orice fel de informație de acest gen, de-a lungul timpului.

Într-un interviu acordat recent jurnaliștilor italieni, Anamaria Prodan a făcut un scurt rezumat al ultimelor evenimente petrecute în relația sa cu fostul soț. Impresara s-a arătat extrem de dezamăgită de Reghe și a dezvăluit că actualul antrenor al celor de la CSU Craiova a devenit cunoscut datorită ei. Totodată, agentul a ținut să evidențieze și faptul că familia sa a avut de suferit de pe urma „trădării” lui Reghecampf.

„A fost o situație foarte complicată, sunt și copii la mijloc. Copiii mei au peste 20 de ani, dar e o situație jenantă, pentru că noi suntem celebri în România. Iar rușinea adusă asupra familiei de fostul meu soț a dus la o situație intolerabilă.

E greu de gestionat situația. Mă sună tot felul de oameni din lumea fotbalului. Am muncit mult să-l fac cunoscut pe fostul meu soț. Nu cunoștea pe nimeni până nu am apărut eu. M-a înșelat cu o femeie de 28 de ani și asta știu și copiii mei, au citit pe internet. Eu nu am vrut ca informațiile astea să ajungă la ei”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Tuttomercatoweb.