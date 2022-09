Reghecampf, înapoi la FCSB!? Reacția tehnicianului român: „Am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali!”

FCSB a fost preluată în vară de Nicolae Dică după ce Toni Petrea a demisionat. Deși Dică a calificat echipa în grupele Conference League, situația din campionat este horror: locul 14, cu doar 8 puncte în 9 meciuri.

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor la CSU Craiova și FCSB, și actual tehnician la Neftchi Baku, a vorbit despre o posibilă revenire la trupa bucureșteană. De asemenea, Reghe consideră că Dică are nevoie de timp și încredere.

„Am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali!”

„N-am ce să comentez, eu mă bucur că am lăsat o imagine bună, oamenii au văzut că echipa joacă fotbal. Întotdeauna când ești dorit ai o satisfacție, cred eu că pentru asta muncim, fiecare în parte. N-am ce să spun, eu sunt sub contract, FCSB are pe bancă un antrenor care a dus echipa în grupele Conference League, lucru care nu s-a întâmplat de mult.

Ar trebui să îi acorde mai mult timp, sunt mulți jucători noi, nu e ușor să îi integrezi într-un timp scurt. Ca valoare și ca lot, eu cred că FCSB va avea un cuvânt greu de spus. Veți vedea când vor intra toți jucătorii că le va fi greu să piardă puncte.

Nu pot să spun că am mai vorbit, dar când avem posibilitatea vorbim și am o relație foarte bună cu patronul echipei Gigi Becali”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit celor de la Prosport.