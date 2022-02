Reghecampf, pregătit pentru al doilea „război” al Băniei: „Nu am de ce să fiu surprins”

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova a prefațat întâlnirea dintre cele două rivale din oraș care va încheia etapa a 26-a a Ligii 1.

Reghecampf speră ca echipa sa să repete succesul din tur atunci când Bancu & co s-au impus cu 2-0 și l-au demis practic pe Adrian Mutu de pe banca nou-promovatei.

„Venim după un meci foarte bun cu Dinamo, urmează un meci interesant cu FCU. Trec printr-o perioadă bună, deci o să fie un meci greu pentru noi.Atmosfera este una pe care o știți foarte bine. Se întâlnesc două echipe care sunt din același oraș, două echipe de tradiție. Meciul o să fie la un nivel foarte înalt. O să facem tot ce putem ca să câștigăm cele 3 puncte.

Avem nevoie să ne calificăm în play-off și să ajungem aproape de cele două echipe din față, ăsta e obiectivul nostru. Important e să urcăm cât mai mult în clasament. Am pierdut foarte multe puncte, au fost momente când am jucat bine și nu am câștigat.Avem nevoie de constanță, de siguranță, seriozitate. Va fi foarte greu, dar suntem pregătiți. Le-am arătat jucătorilor ce au de făcut și sper să se ridice la nivelul acestui meci”, a declarat tehnicianul oltenilor, cu două zile înainte de joc.

Forma adversarei îl pune în gardă pe Reghecampf. FC U Craiova a obținut 7 puncte în meciurile jucate în 2022, tot atâtea câte și-a trect în cont și candidata la play-off.

„Nu sunt surprins de parcursul lor cu Nicolo Napoli. Nu am de ce să fiu surprins. Nu urmăresc echipa FCU. I-am urmărit când am jucat împotriva lor. Sunt în prima ligă și e normal să își dorească să aibă rezultate. Venirea lui Nicolo e de bun augur. Au câștigat puncte, iar atmosfera e mai bună și încrederea jucătorilor este mult mai mare.

Trebuie să ne pregătim, nu există niciun fel de problemă din partea noastră. Îi tratăm cu respect, seriozitate. Singurul nostru obiectiv este să câștigăm cele 3 puncte. Jucăm acasă, noi suntem echipa gazdă, trebuie să avem presiunea care să ne aducă 3 puncte. Restul nu contează”, a mai transmis antrenorul.