Video | Reghecampf pune presiune pe jucători, înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „O victorie ne-ar aduce aproape de obiectiv”

Antrenorul echipei CSU Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a prefațat meciul cu CFR Cluj.

Tehnicianul formației oltene a declarat că în cazul unei victorii, CFR Cluj va face un pas important pentru câştigarea titlului de campioană.

„Urmează un meci foarte greu, venim după un meci câştigat împotriva celor de la FCSB, dar, sincer jocul mie unul nu mi-a plăcut. Am pretenţii mult mai mari de la jucătorii noştri, ştiu ce fac în fiecare zi cu ei şi mă aştept ca la meciurile importante, împotriva echipelor bune din campionat, CFR, FCSB, evoluţiile lor să fie aproape ca la antrenamente. Urmează un meci dificil, deschis oricărui rezultat. Dacă cei de la CFR vor câştiga duminică seară vor face un pas important în a câştiga campionatul”, a declarat Reghecampf.

Antrenorul a precizat că obiectivul echipei oltene este ocuparea locului secund în Liga I.

„Noi ne dorim să ajungem cât mai aproape de cei de la FCSB. Nu cred că este cazul să discutăm în momentul de faţă despre şansele de a câştiga campionatul. Obiectivul nostru este să încercăm să ajungem pe locul doi. Oamenii trebuie să înţeleagă că am făcut multe greşeli, că noi suntem vinovaţi, am pierdut foarte multe puncte şi la îndemână. O victorie cu CFR ne-ar aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului nostru, acela de a ajunge pe locul doi, nimic mai mult şi nimic mai puţin”, a mai spus Laurenţiu Reghecampf.

Acesta a făcut un apel la suporteri să aibă răbdare cu jucătorii săi şi să-i încurajeze pe tot parcursul meciului.

„Mă aştept la o atmosferă incendiară pe stadionul nostru şi fac apel la răbdare, susţinere, pentru că jucătorii noştri vor avea nevoie. Întâlnim o echipă pe care o deschizi foarte greu, căreia îi marchezi goluri foarte greu, va trebui să avem răbdare, să avem o posesie prelungită, să reuşim să ne apărăm foarte bine, să nu primim gol. Pentru că trebuie să recunoaştem, întâlnim o echipă care pe parcursul acestui campionat a pierdut doar două meciuri. Deci, rugămintea mea pentru fani este să aibă răbdare, să încurajeze echipa, pentru că întotdeauna meciurile cu CFR au fost dificile”, a mai spus antrenorul echipei CSU Craiova.

Reghecampf a vorbit și despre absenţa lui Dan Petrescu de pe banca tehnică a echipei CFR Cluj.

„De când a început acest play-off suntem pe primul loc, lucru pentru care eu felicit jucătorii. Am fost foarte dezamăgit de reacţia noastră de la Voluntari, dacă nu pierdeam acel meci era mult mai bine. Este dificil acum să facem o poveste despre ce trebuie să facem pentru a recupera aceste 12 puncte, sunt foarte multe puncte, şi şase puncte sunt foarte multe.

Pentru că poţi câştiga cu FCSB, dar pierzi cu Voluntari, orice este posibil şi jucătorii noştri nu sunt nişte roboţi pe care să-i întorci la cheie şi să le spui să câştige mâine. Depinde de forma lor, de momentul lor, sunt oameni la urma urmei şi ei pot avea numite sincope. Contează enorm faptul că Dan Petrescu nu va fi pe banca celor de la CFR, este antrenorul echipei, este omul care dă direcţie, pentru ei a va fi un minus. Mai ales la un meci cum e cel cu Universitatea Craiova”, a afirmat Laurenţiu Reghecampf.