Regretul lui Olimpiu Moruţan: „Sunt parte din echipă, dar cu durere în suflet că nu pot fi pe teren, să-i ajut”

Jucătorul Olimpic Moruţan, care este accidentat şi nu poate evolua la Euro-2024, suferă că nu poate evolua la turneul final din Germania.

Visul lui Moruțan, de când era copil, era să meargă cu naţionala la un turneu final

Moruţan s-a accidentat la echipa sa de club, Ankaragucu, şi nu poate juca la Euro-2024.

„Mă bucur de aceste momente cu echipa naţională, în Germania. Accidentarea a fost în 23 aprilie, în 25 aprilie, de ziua mea de naştere, m-am operat.

A venit accidentarea când nu m-am aşteptat, dar mi-am dat seama că trebuie să las timpul să treacă şi sî încep recuperarea.

Când am ieşit de pe teren, m-au dus cu targa spre vestiar, am crezut că-mi vor pune gheaţă, dar apoi au luat-o spre ambulanţă şi mi-am dat seama că e grav. Am realizat că trebuie să trec peste, indiferent de problemă.

În RMN mă rugam să fie ceva scurt, de o lună maxim. Cu prietena mea am vorbit prima dată de accidentare. Am fost puternic mental, mi-am spus că nu pot da timpul înapoi, în sport mai sunt şi probleme şi trebuie să trecem peste.

Am avut emoţii mari când am citit mesajul seleţcionerului. Visul meu, de când eram copil, era să merg cu naţionala la un turneu final, dar sper să-l îndeplinesc”, a declarat Moruţan pentru FRF TV.

El a povestit cum s-a luat decizia de a merge alături de echipa naţională în Germania. „Am venit pentru meciurile amicale la Bucureşti, am mers la Mogoşţoaia să le urez băieţilor baftă şi ei s-au gândit să mă ia şi pe ine în Germania. Eu am vrut să vin să joc, nu să mă recuperez. Ei mă ajută şi să mă recuperez şi şi mental. Stanciu este un băiat extraordinar, suntem prieteni foarte buni şi ţinem legătura. Dar în acest grup suntem toţi ca fraţii. Sunt parte din echipă, dar cu durere în suflet că nu pot fi pe teren, să-i ajut”.

Într-un gest emoţionant şi plin de solidaritate, căpitanul Nicolae Stanciu evoluează a la EURO 2024 cu numărul 21 pe tricou, în onoarea lui Olimpiu Moruţan.