Dan Alexa s-a hotărât să vorbească, în sfârșit, despre viața sa personală. Acesta a dezvăluit de ce a divorțat de Izabela, cu care are două fete: Casiana şi Antonia.

Cei doi s-au despărțit în 2016. S-a speculat că ar fi fost vorba de o relație extraconjucală a lui Alexa. Totuși, la un an distanță, Izabela declara: ”Din respect pentru fetele mele si pentru Dan Alexa, că este tatăl lor, nu vreau să comentez! Motivele separării ne privesc doar pe noi doi”.

Acum, Dan Alexa a decis să facă lumină în cazul despărțirii dintre el și fosta sa soție.

”Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

”O apreciez mereu, am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete, pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoanele pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și până la urmă, viața merge înainte”, a declarat antrenorul celor de la CSM Reșița, din Liga 3, pentru Antena Stars.

De asemenea, s-a zvonit faptul că Dan Alexa ar avea o legătură amoroasă cu Anamaria Prodan. Totul a început în vara lui 2019, după un meci al Astrei Giurgiu, unde Alexa era tehnician. Atunci, impresara l-a lovit în figură pe antrenor, incidentul fiind surprins de camerele de luat vederi.

Acum însă, Dan Alexa a ținut să clarifice care este relația sa din prezent cu Anamaria Prodan și cu Laurențiu Reghecampf, soțul acesteia.

”Respect foarte mult această relație. Am contract cu Anamaria Prodan. Este o relație de respect între noi. Țin foarte mult la Laurențiu Reghecampf, dar și la Ana.

Este unul dintre cei mai buni impresari români, care de fiecare dată când am nevoie de un jucător, ea mi-l aduce și este acolo pentru mine. Pe lângă asta, toate deciziile majore mi le iau singur”, a încheiat Dan Alexa.