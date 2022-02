Remiza cu Rapid le-a dat încredere dinamoviștilor: ”Rezultatele pozitive ne ajută. Orice punct contează”

Rapid și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 1-1, derby-ul din etapa a 28-a din Liga 1. Remiza nu ajută pe niciuna dintre cele două echipe.

Cosmin Matei a deschis scorul în minutul 20, după greșeli în lanț făcute de defensiva Rapidului. Peste numai trei minute, Jakub Vojtus a egalat pentru giuleșteni.

La finalul meciului, marcatorul lui Dinamo a explicat cum a reușit să înscrie și, de asemenea, s-a arătat încrezător în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării.

”Am văzut mingea, am controlat-o și am băgat-o în poartă. Din păcate, nu am reușit să ținem mai mult de diferența, cred că era important să ținem mai mult, să îi prindem și să acoperim mai multe spații.