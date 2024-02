Renunță oltenii la lupta pentru titlu?-Nicușor Bancu: „Principalul obiectiv e play-off-ul și Cupa României!”

CSU Craiova traversează o perioadă inconstantă. Oltenii au bifat o singură victorie în ultimele 8 meciuri de campionat.

Nicușor Bancu a precizat obiectivul formației sale în acest sezon. Iată cum a comentat situația echipei după remiza chinuită cu FC Botoșani, ultima clasată.

„Principalul obiectiv e play-off-ul și Cupa României!”

„Suntem dezamăgiți. Am început bine partida, apoi am primit un gol ușor, al doilea, iar după o greșeală. A doua repriză am jucat foarte bine, am avut atitudine, dacă reușeam să egalăm mai devreme, cred că învingeam.

Am greșit din nou în apărare, ceea ce facem în fiecare partidă. Principalul obiectiv e play-off-ul și Cupa României”, a spus Nicușor Bancu, după remiza cu FC Botoșani (2-2).