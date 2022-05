Replica lui Ionuț Badea după ce mai multe zvonuri l-au dat ca și schimbat de la UTA: „Am o relație excelentă cu actuala conducere”

Tehnicianul care l-a înlocuit la începutul anului pe Laszlo Balint pe banca bănățenilor a răspuns după ce numele lui Ilie Poenaru a fost vehiculat în ultimele zile ca posibil succesor al său la conducerea „textiliștilor”.

Ionuț Badea este încântat de proiectul pe care încearcă să îl dezvolte la UTA și ar vrea să înceapă și sezonul viitor tot pe arena Francisc Neuman. Arădenii au temrinat actuala stagiune pe locul 11 al Ligii 1.

”Am o relație excelentă cu actuala conducere, cu domnul Meszar, cu toți oamenii din jurul echipei. E o muncă pe care am făcut-o de trei luni de zile cu staff-ul și jucătorii, o muncă ce a rezolvat problemele UTA-ei.Anul trecut, echipa s-a salvat în ultima etapă, acum a scăzut presiunea în ultimele trei etape. Am fi vrut mai mult, dar au fost multe lacune moștenite.

Faptul că am reușit în 15 meciuri să avem mai multe victorii decât în tot sezonul înainte contează mult, spune ceva despre munca noastră. Ce discuții? A apărut un articol în presa locală, preluat în presa centrală. E un contract până la finalul sezonului, există posibilitatea ca altcineva să vină în conducere, atunci nu știu ce s-ar întâmpla. Probabil că săptămâna viitoare vom discuta. Eu îmi doresc să continui”, a mărturisit Ionuț Badea după ce UTA a încheiat parcursul oficial în sezonul 2021-2022 al campioataului intern.

Discuțiile pentru preluarea clubului de către un alt patronat ar putea să schimbe condiția arădenilor din iulie încolo. Miculescu așteaptă ca lucrurile să se definitiveze iar noii factori decizionali să analizeze și eventualele oferte care vor veni pe adresa sa.

„Sunt dezamăgit că nu am intrat în play-off, dar sperăm la anul să fie mai bine. Conducerea nu mi-a spus de nicio ofertă, însă mai am contract până în 2024. Am văzut că mă vrea FCSB, mă bucur de acest lucru. Muncesc mai mult când aud că mă vor multe echipe. Dacă am ofertă bună din Liga 1 mă voi gândi. Domnul antrenor nu ne-a spus că va pleca. Nu sunt în măsură să decid eu, conducerea o va face”, a fost reacția atacantului care este și internațional de tineret.