Reproșuri pentru Gigi Becali: „Îți dai seama după trei ani că Andrei Vlad nu e de FCSB? Nu poate!”

FCSB a ieșit din cupele europene după ce a pierdut în dublă manșă cu Shakhter Karagandy, în turul doi preliminar din Conference League, după loviturile de departajare.

Unul dintre cei mai criticați jucători a fost Andrei Vlad, cel care a gafat la primul gol înscris de kazahi. Gigi Becali a anunțat chiar că a vorbit cu Mihai Rotaru și l-a propus pe portarul de 22 de ani la CSU Craiova, formație de la care a ajuns la FCSB în 2017.

Despre prestația lui Andrei Vlad și-a spus părerea și Ionuț Chirilă, care i-a scos în evidențe punctele slabe pentru care crede că nu va ajunge un portar de top. De asemenea, antrenorul de 55 de ani i-a reproșat lui Gigi Becali că nu și-a dat seama de nivelul slab al internaționalului de tineret încă din momentul în care l-a adus la echipă.

”De ce i-au trebuit doi sau trei ani să-și dea seama că nu e de nivelul FCSB? Eu mi-am dat seama în prima zi! Este un băiat emotiv, e larg în mișcări. Nu are plecare, nu are explozie și nu are răutate.

Este un tip boem, care nu are nicio legătură cu presiunea și anvergura meciurilor cu puls 200. Nu poate! De ce trebuie să îți dai seama după doi ani? Dacă Gigi Becali își dă seama la fiecare jucător după doi ani, Steaua va câștiga campionatul în 2056!”, a declarat Ionuț Chirilă, pentru GSP.