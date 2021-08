Reverența unui dinamovist pentru rivalii de-o viață: „Mă bucur pentru ce au realizat”

Dacia Unirea Brăila a fost egala Stelei timp de aproape o oră pe bijuteria de stadion din Ghencea, în etapa a treia a eșalonului secund.

Florentin Petre i-a felicitat pe învingători și a argumentat eșecul în fața roș-albaștrilor cu care s-a confruntat o viață ca jucător.

„Am avut momente bune de joc, săptămâna asta am avut probleme medicale cu 6 jucători și vreau să-i felicit pentru atitudine. Suntem departe de ceea ce se cere, vedeți ce se întâmplă aici. Chiar mă încântă, România are nevoie de lucruri frumoase. Și noi ne dorim un stadion la Brăila, câteva terenuri de antrenament. Asta este. Atât am putut astăzi.

Îi felicit pe jucătorii mei. Noi suntem micuți, dar ne luptăm cu cei de la locul 10 în jos. Aici e frumos, e sus, mă bucur pentru ce au realizat. Noi mergem la Brăila, acolo le va fi greu tuturor echipelor care vor juca împotriva noastră. Este altă lume aici față de condițiile cu care suntem obișnuiți noi. Probabil și presiunea asta a fost o mică problemă pentru noi”, a declarat Florentin Petre, după înfrîngerea de astăzi.

Dacia Unirea Brăila a revenit în acest sezon în Liga 2 după doi ani petrecuți în al treilea eșalon. Formația pregătită de Florentin Petre a obținut un singur punct în acest start de sezon în care a întâlnit alte trei echipe nou-promovate. Remiza cu FC Brașov s-a interpus între eșecurile cu Șelimbăr și Steaua. Fostul dinamovist este antrenorul brăilenilor din 2018.