Revolta unui jucător român de afară ignorat de Edi Iordănescu: „Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat”

Alex Dobre nu s-a regăsit spre dezamăgirea sa pe lista fotbaliștilor convocați pentru meciurile amicale ale naționalei României împotriva Greciei și Israelului.

După ce a făcut parte in lotul naționalei olimpice la Jocurile de la Tokyo, mijlocașul a sperat să facă pasul spre prima reprezentativă odată cu instalarea noului selecționer. Speranțe risipite însă pentru fotbalistul de 23 de ani.

„Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat pentru că, din ceea ce observ la fiecare convocare, indiferent de selecționer, se pare că pe mine nu mă vede nimeni.

Nu am avut nicio discuție, nu m-a sunat absolut nimeni. În vara trecută nu prea jucam, dar am revenit, a venit un antrenor nou, am început să dau randament meci de meci, goluri, pase de gol, am ieșit și jucătorul lunii și am fost inclus în echipa săptămânii, dar se pare că lucrurile astea nu trezesc interesul nimănui”, s-a destăinuit Dobre pentru Play Sport.

Alex evoluează la Dijon în liga a doua franceză și a reușit să marcheze cinci goluri în cele 20 de meciuri disputate în acest sezon. Echipa sa se află pe poziția a 12-a după 27 de etape disputate din această stagiune.

Nu înțeleg ce ar trebui să fac, mai ales că Ligue 2 este un campionat foarte puternic, sunt extrem de mulți jucători, este o piață foarte mare. Este foarte greu să joci în Ligue 1 și Ligue 2 deoarece toate academiile scot jucători pe bandă rulantă. Eu nu știu dacă sunt urmărit, în primul rând. Dacă aș fi urmărit, nu înțeleg care ar fi motivul pentru care n-aș putea fi chemat. Ce ar putea fi? Că nu joc? Joc. Că nu marchez?

La o echipă din a doua jumătate a clasamentului, cum suntem în momentul de față, marchez cât este posibil. Pase de gol? Am dat. Dar pe lângă goluri și pase de gol, ce aduc jocului? Cât fac faza de atac, cât fac faza defensivă? Eu cred că naționala are nevoie de lucrurile astea – ce aduc jocului, cum creez ocazii și așa mai departe, dar, așa cum am mai spus, se pare că nimeni nu le vede sau nu vrea să le vadă”, a mai punctat fostul internațional de tineret.