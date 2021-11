Miercuri seară s-au disputat meciuri din penultima etapă a grupelor Champions League. Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lisabona, Real Madrid şi Inter Milano s-au calificat în optimile de finală.

Grupa A

FC Bruges – RB Leipzig 0-5

Au marcat: Nkunku ’12, ‘90+3, Forsberg ’17 (penalti), ‘45+1, Andre Silva ‘26

Manchester City – Paris Saint-Germain 2-1

Au marcat: Sterling ’63, Jesus ’76 / Mbappe ‘50

Clasament: 1. Manchester City – 12 puncte, 2. PSG – 8 puncte, 3. Leipzig – 4 puncte, 4. FC Bruges – 4 puncte

Grupa B

Atletico Madrid – AC Milan 0-1

A marcat: Messias Junior ‘87

Ciprian Tătăruşanu a fost integralist la Milan.

Liverpool – FC Porto 2-0

Au marcat: Alcantara ’52, Salah ‘70

Clasament: 1. Liverpool – 15 puncte, 2. FC Porto – 5 puncte, 3. AC Milan – 4 puncte, 4. Atletico Madrid – 4 puncte

Grupa C

Beşiktaş – Ajax Amsterdam 1-2

Au marcat: Ghezzal ’22 (penalti) / Haller ’54, ‘69

Sporting Lisabona – Borussia Dortmund 3-1

Au marcat: Goncalves ’30, ’39, Porro ’81 / Malen ‘90+3

Clasament: 1. Ajax Amsterdam – 15 puncte, 2. Sporting – 9 puncte, 3. Borussia Dortmund – 6 puncte, 4. Beşiktaş – niciun punct

Grupa D

Inter Milano – Şahtior Doneţk 2-0

A marcat: Dzeko ’61, ‘67

Şerif Tiraspol – Real Madrid 0-3

Au marcat: Alaba ‘330, Kroos ‘45+1, Benzema ‘55

Clasament: 1. Real Madrid – 12 puncte, 2. Inter Milano – 10 puncte, 3. Şerif Tiraspol – 6 puncte, 4. Şahtior – un punct

